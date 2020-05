Victoria Swarovski: Bittere Ansage! Lili Paul-Roncalli soll sie ersetzen

Reddit this

Sie ist wirklich zu bemitleiden! Seit (26) „Let‘s Dance“ präsentiert, wird sie heftig kritisiert. Sie sei zu gekünstelt, heißt es, und ihre Anmoderation wirkten wie auswendig gelernt. Wenn es nach den zahlreichen Fans der beliebten Tanzshow ginge, dann wäre die schöne Kristall-Erbin eher heute als morgen Geschichte. Kein Wunder, dass ihre potentiellen Nachfolgerinnen schon in den Startlöchern stehen.

Heißeste Anwärterin auf den Posten der „Let‘s Dance“- Moderatorin ist Lili Paul-Roncalli (21). Die bildhübsche Artistin ist nicht nur eine der Favoritinnen der aktuellen Staffel, sie sucht auch eine neue Aufgabe, weil sie im Moment nicht auftreten kann. „Dass der Circus Roncalli gerade nicht spielt, belastet mich und meine Familie schon sehr“, sagt sie im Interview mit "Freizeitwoche". „Wenn etwas zu mir passt, kann ich mir schon vorstellen noch weitere Fernseh-Projekte zu machen.“ Oha, das hört sich ganz nach einer Bewerbung an!

Victoria Swarovski droht das Aus

Oder wird doch eher Ilka Bessin (48) die Österreicherin Victoria beerben? Die pfundige Komikerin hat sich von Folge eins an in die Herzen der Zuschauer getanzt und bringt mit ihren frechen Sprüchen alle zum Lachen. „Ilka sollte definitiv die talentlose Swarovski ersetzen. Sie ist so unterhaltsam und sympathisch“, fordern ihre Anhänger. „Müssen wir erst eine Petition starten oder kriegt es auch alleine hin, sie zur Moderatorin neben Hartwich zu machen?“

Victoria Swarovski: Schwanger? Sie zeigt ihr Bäuchlein

Es könnte aber auch sein, dass (32) die lachende Siegerin im Kampf um den begehrten -Job ist. Viele Jahre war die Profitänzerin der Publikumsliebling von „Let‘s Dance“. Wegen einer fehlenden Aufenthaltsgenehmigung musste die gebürtige Russin eine feste Arbeit annehmen. Doch heimlich träumt sie von einem Comeback in der Show. Sie punktet mit absolutem Sachverstand und ihrer natürlichen und charmanten Art. Arme Vicky, gleich drei Rivalinnen sägen an ihrem Stuhl…!