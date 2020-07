Victoria Swarovski: Erschütternder Skandal um die "Let's Dance"-Moderatorin!

View this post on Instagram

Wie den aktuellen Berichterstattungen zu entnehmen ist, plant der Swarovski-Konzern Arbeitsplätze abzubauen. Nachdem ich als Künstlerin meine eigenen Wege unabhängig beschreite, kann ich die Entscheidungen der Geschäftsführung, egal welcher Art, nicht beeinflussen und bedauere die aktuelle Entwicklung zutiefst. Dass ein Urlaubsfoto auf die betroffenen Mitarbeiter in dieser schwierigen Zeit unpassend wirkte, verstehe ich und habe es deshalb gelöscht.🙏🏻