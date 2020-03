Victoria Swarovski: Pikante Bilder! Dieser Fremd-Flirt schlägt hohe Wellen

Reddit this

Unter dem Motto „Garten of Eden“ fand im Berliner Promi-Restaurant „Borchardt“ die berühmt-berüchtigte „Place To B“-Party statt. Und passenderweise lag ein Hauch Verführung in der Luft – und zwar zwischen Elyas M’Barek und Victoria Swarovski!

Laut einer Umfrage würde jede vierte deutsche Frau bei Elyas (37) schwach werden – und auch Victoria (26) gehört wohl dazu. Mit Rehaugen ging sie mit dem Schauspieler auf Kuschelkurs, tuschelte ihm ins Ohr, warf ihm immer wieder tiefe Blicke zu. So offensiv, dass es selbst anderen Partygästen nicht verborgen blieb. Ein Augenzeuge zu "Closer": „Man konnte die Funken zwischen den beiden fast sehen! Auf mich wirkte es so, als wollte Victoria den Rest des Abends auf gar keinen Fall alleine verbringen…“

Kein Wunder, Elyas gilt offiziell als Single, da bleiben weibliche Flirt-Attacken kaum aus. Victoria ist allerdings verheiratet. Seit fast zehn Jahren ist sie mit dem 17 Jahre älteren Immobilien-Investor Werner Mürz zusammen, kennengelernt hatten sie sich im Marbella-Urlaub. Erst im Mai 2017 heiratete sie den 43-Jährigen. Doch nach der pompösen Hochzeit (alleine ihr Brautkleid kostete rund 800.000 Euro!) wurde es vor allem in den letzten Monaten immer stiller um das Vorzeige-Paar.

Fast nie sieht man sie zusammen – und das wird die nächste Zeit wohl auch so bleiben: „‚Let’s Dance‘ geht über viele Wochen, und ich bin dann immer von Mittwoch bis Samstag in Köln“, verriet gerade in einem Interview. Vergangenes Wochenende hielt sie es dann aber nicht für nötig, nach Österreich zu jetten, wo ihr Mann lebt und arbeitet. Die Partynacht mit Elyas war ihr offensichtlich wichtiger…