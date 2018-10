Victoria Swarovski: Nackt und sexy! Heiße Fotos begeistern Fans

Reddit this

Oh, là, là! Das sind definitiv mal heißt Aussichten auf ! Erst kürzlich war die Schönheit noch dabei zu sehen, wie sie als Moderatorin durch die Tanz-Show "Let's Dance" führte. Victoria war dabei stets top gestylt und überzeugte ihre Fans mit ihren absoluten Hammer-Outfits. Nach dem großen Let's Dance-Finale scheint Victoria nun allerdings auf weniger Stoff zu setzten, dies wird zumindest an einem aufgetauchten Foto deutlich...

Victoria Swarovski: Eiskalt abserviert!

Victoria Swarovski: Heißes Nackt Foto

Das Victoria Swarovski ein echter Hingucker ist, ist bekannt. So freizügig wie jetzt, zeigte sich die Schönheit allerdings noch nie. In einem ihrer " "-Posts präsentiert sich die Kristall-Erbin in einem sexy Beach-Look, der tief blicken lässt. Doch damit nicht genug! Wie es scheint, ist die Brünette auf dem Foto unten ohne! Das bei diesem Anblick vor allem ihre männlichen Fans vollkommen aus dem Häuschen sind, ist somit kaum verwunderlich,

Victoria Swarovski: Ihre Fans rasten aus!

Wie unter Victorias Post deutlich wird, bringt sie ihre Followers mit ihrem Schnappschuss mächtig ins Schwärmen. So ist zu lesen: "Du siehst sehr sexy aus und würde dich gerne kennenlernen" sowie "Einfach bezaubernd und wunderschön! Du bist mein wunderschöner Sonnenschein, und erwärmst mein Herz!" Mehr Fans-Liebe geht definitiv nicht! Ob Victoria allerdings wirklich nackt ist, ist nicht bekannt. Die Wahrheit kennt nur sie...