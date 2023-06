Victoria Swarovski: Rosenkrieg um Millionen?

Sechs Jahre war Victoria mit dem Unternehmer Mürz verheiratet. Erst eine standesamtliche Trauung in Kitzbühel, dann eine mehrtägige Riesenhochzeit in Triest. Mit 300 Gästen, einem Prinzessinnenbrautkleid für 500 000 Euro – und dem großen Traum, dass sie vor ihrem 30. Geburtstag im August schwanger sein will. Doch nun heißt es Trennung statt Familie.

Ihr Noch-Ehemann gilt als schwerreicher Immobilieninvestor, das Swarovski-Imperium soll sogar milliardenschwer sein. Muss man sich dann um Geld streiten? Haben nicht beide genug? Hinzu kommt: Victorias Neuer gilt als der reichste Mann Österreichs.

Ein Rosenkrieg wäre also völlig überflüssig. Victoria, sieh nach vorne, nicht zurück!