Victoria Swarovski: Schwanger? Jetzt kommt alles raus!

"Ich glaube, ich habe noch nie so viele Anfragen bekommen, ob ich schwanger bin", erinnert sich die 28-Jährige jetzt im Podcast "Glossip - der Gala Beautypodcast". "Dann habe ich gesagt: Was meint ihr denn damit? Sah das so schlimm aus?" Schwanger ist Victoria jedenfalls nicht. Sie habe an dem Tag einfach jede Menge Hack gegessen, um sich für die vierstündige Live-Show zu stärken.