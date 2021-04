Victoria Swarovski: Ungeschminkt! Die Beauty zeigt sich ohne Make-up!

Via "Instagram" gewährt Victoria Swarovski ihren Followern nun einen ganz privaten Einblick in ihren Alltag. In ihrer Story präsentiert sich die Beauty jetzt nämlich ganz natürlich und ohne viel Chichi. So trägt Victoria ihre Haare leicht verwuschelt und im Gesicht verzichtet sie auf sämtliches Make-up. Definitiv ein ungewohnter Anblick, schließlich ist die Kristall-Erbin im TV stets perfekt gestylt und mit einem grandiosen Make-up zu bewundern. Doch Victoria beweist nun, dass sie auch ohne großes Zurechtmachen ein absoluter Hingucker ist.

Das ihren Anhängern dieser Anblick gefallen wird, ist selbstredend. Schließlich ist es kein Geheimnis, dass alle Promi-Fans absolut davon begeistert sind, wenn sich ihre Idole mal ganz natürlich und ungeschminkt zeigen. Ob uns Victoria in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr privaten Momenten dieser Art überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...