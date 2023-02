Victoria von Schweden: Große Angst um ihren Vater! Jetzt muss sie ganz stark sein

Man kann sich kaum vorstellen, was Victoria von Schweden gerade durchmachen muss. Sie kam gerade in Australien an, als sie einen höchst beunruhigenden Anruf erhielt: Ihr geliebter Vater muss sich einer Herz-OP unterziehen. Mit seinen 76 Jahren ist das natürlich ein riskanter Eingriff für König Karl Gustaf! Der Hof bezeichnete den Eingriff zwar als "geplante Maßnahme", doch davon ließ Victoria sich natürlich nicht beruhigen...