Viehwirt Daniel: Das sucht der "Bachelor" unter den Bauern!

Narumol & Josef

Zuckersüße Überraschung zum 13. Hochzeitstag - "Ich wurde von meinem Mann 'entführt'."

Der Wind treibt die weißen Wolken vorbei, Möwen schreien und das Meer rauscht. Hand in Hand läuft das "Bauer sucht Frau"-Kultpaar Josef und Narumol am Ostseestrand entlang und genießt seine romantische Auszeit an der Lübecker Bucht. "Das neue Blatt" begleitetet die beiden exklusiv am 13. Hochzeitstag.