"Villa der Versuchung"-Folge 3: Dieser Promi ist raus!

In der thailändischen Promi-Villa kocht die Stimmung weiterhin hoch. Auch in der dritten Folge von "Villa der Versuchung" (schon jetzt kostenlos im Stream bei Joyn zu sehen) kracht es gewaltig. Luxushunger trifft auf Verzicht: Eine gefährliche Mischung, bei der so manch eine Freundschaft auf die Probe gestellt wird! Und jetzt muss der nächste Promi seine Koffer packen ... Achtung, Spoiler!