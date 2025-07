"Villa der Versuchung": Jimi Blue Ochsenknecht überrascht mit Schulden-Beichte

Schon in Folge 1 gibt sich der Schauspieler überraschend ehrlich: "Ich habe ein Faible für teure Sachen. Ich hatte Schulden, das waren so 250.000 Euro oder so", gesteht er offen vor seinen Mitbewohnern. Die Summe, die in der Show theoretisch zu gewinnen ist – maximal 250.000 Euro – wäre für ihn also mehr als nur ein Preisgeld. Es geht ums Prinzip, vielleicht sogar um einen Neuanfang.