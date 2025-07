"Villa der Versuchung": Sara Kulka erhebt verstörende Vorwürfe gegen Ronald Schill

Er soll Dinge gesagt haben, bei denen einem schlecht werden könne, so Sara in dem Podcast. Was genau? Laut ihrer Schilderung soll Schill mit frauenverachtenden Aussagen geprahlt haben. "Das Problem ist, es wird ja nicht alles ausgestrahlt, was er sagt. Er sagt ja solche Dinge, wie: ‚Bei ihm dürfen halt immer mal brasilianische Frauen schlafen, die sind aber immer unter 30, das ist ihm wichtig, und dafür kriegen sie ein bisschen Nahrung und ein Dach über dem Kopf‘ und ich denk' mir, die wissen das gar nicht."