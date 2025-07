Ronald Schill: Freundin & Rente - So gefährlich lebt er heute in Brasiliens Slum

Heute kennt Ronald Barnabas Schill die Trash-TV-Landschaft wie seine Westentasche. Doch das war nicht immer so! Mit dem Staatsexamen in der Tasche legte der Hanseat in den 90er Jahren eine steile Karriere als Anwalt und Richter hin. Seine harte Hand in der Strafgesetzgebung verschaffte dem Juristen am Amtsgericht Hamburg schnell den Spitznamen „Richter Gnadenlos“. Knallhart räumte Ronald Schill jedes Hindernis aus dem Weg, gründete eine eigene Partei namens Rechtsstaatliche Offensive (PRO) und sicherte sich 2001 mit 19,4 Prozent der Stimmen sogar den Titel des Innensenators und Zweiten Bürgermeisters von Hamburg. Doch so rasant wie es bergauf ging, so schnell ging es auch wieder bergab. Schuld war natürlich das Koks!