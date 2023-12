Vincent Gross: Liebeshammer! "Da bahnt sich etwas an"

Weihnachtliche Stimmung, tanzen, Glühwein trinken: Was Vincent Gross in seiner neuen Single "Glühwein" besingt, macht zu zweit mehr Spaß als alleine. Dass es sein größter Wunsch sei, endlich "die große Liebe" zu finden, scheint daher nicht verwunderlich.

Doch möglicherweise ist für den 27-Jährigen bald Schluss mit dem Single-Dasein. "Da bahnt sich zurzeit was an. Mal schauen",deutet der "Die Verräter - Vertraue Niemandem"- Gewinner an. Handelt es sich bei seiner Auserwählten etwa um seine ehemalige Duett-Partnerin Emilija Wellrock?

Immerhin gaben sich die beiden zum Ende ihres gemeinsamen Songs "Wo die Liebe wohnt" bei "Immer wieder sonntags" im Jahr 2021 einen Kuss! Bisher hatte Vincent eine Beziehung jedoch immer abgestritten, wie auch im Interview mit der "Bild"-Zeitung. Doch was nicht ist, kann ja noch werden.