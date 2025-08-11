Ben Zucker (42) zählt heute zu den bekanntesten Schlagersängern Deutschlands – zwei Mal wurde er für den Echo nominiert, ein Mal ausgezeichnet mit der Goldenen Henne, 2018 auf Stadiontour mit Helene Fischer (41). Doch sein Weg dorthin war alles andere als einfach. Zu Beginn seiner Karriere plagten ihn finanzielle Sorgen, er musste sich mit Gelegenheitsjobs durchschlagen, landete sogar eine Woche im Gefängnis – all das prägte den Künstler. Im Interview mit "Das neue Blatt" blickt er ehrlich auf die harten Zeiten zurück – und zieht Bilanz für seine Biografie.