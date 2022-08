Vitali Klitschko: Jetzt äußert sich Natalia Klitschko zur Scheidung

Bei Instagram nimmt die professionelle Sängerin nun Stellung zu dem Liebes-Aus. Und sie hat nur nette Worte für ihren Ex-Mann.

"Ich bin dankbar für alles, was wir in den letzten 25 Jahren erlebt haben. Unsere Scheidung ist eine bewusste, ausgewogene und einvernehmliche Entscheidung", schreibt sie zu einem gemeinsamen Foto auf der Social Media Plattform. "In den letzten Jahren haben wir uns, auch aufgrund der räumlichen Distanz, immer mehr auseinander gelebt. Wir haben drei wunderbare Kinder großgezogen und bleiben gemeinsam für immer als Eltern für sie da. Zwischen Vitali und mir besteht nach wie vor eine freundschaftliche Beziehung, die von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Wir haben uns beidseitig, in allen Situationen, unterstützt - und werden dies auch weiterhin tun! Ich wünsche Vitali nur das Beste. Jetzt beginnen neue Kapitel in unseren Leben."