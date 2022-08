Vitali und Natalia Klitschko: Die ganze Wahrheit über ihre Trennung

Sie galten lange als unschlagbares Team, in guten wie in schlechten Tagen: Vitali und Natalia Klitschko zeigten der Welt, wie stark eine Liebe in Zeiten des Kriegs sein kann. Umso mehr schockierte die Nachricht, dass der ehemalige Profi-Boxer und die Sängerin nach 26 Ehe-Jahren die Scheidung eingereicht haben.

Auch interessant