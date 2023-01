Von GZSZ zu DSDS: Diese Ex-GZSZ-Schauspielerin versucht ihr Glück jetzt als Sängerin

Dieses Gesicht kennt man doch! Die neue Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" steht in den Startlöchern: Am 14. Januar um 20:15 Uhr entscheiden wieder einmal Dieter Bohlen und seine Jury-Kollegen darüber, wer das Zeug zum Superstar hat. Neben Bohlen sitzen auch in diesem Jahr wieder einige bekannte Gesichter in der Jury: Der ehemalige "DSDS"-Gewinner und Bohlen-Liebling Pietro Lombardi darf in dieser Staffel wieder einmal dabei sein. Auch die Sängerinnen Katja Krasavice und Leony sind mit von der Partie.

Aber auch einige Kandidaten und Kandidatinnen sind keine Unbekannten: Dieses Mal probiert eine Ex-"GZSZ"-Schauspielerin ihr Glück bei Bohlen und Co.!

Auch interessant