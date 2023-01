VOX-Show "First Dates": Das passiert wirklich hinter den Kulissen!

Seit 2018 läuft die Kuppelshow "First Dates" rund um Sternekoch und Moderator der Sendung Roland Trettl nun auf VOX. Montags bis freitags um 18 Uhr suchen liebeshungrige Kandidaten ihr Perfect Match. Ein romantisches Abendessen liefert die perfekten Voraussetzungen zum Verlieben. Doch neben gutem Essen und (nicht immer) netten Gesprächen, gibt es auch einiges, was die Zuschauer nicht zu sehen bekommen!

Ein "Bild"-Reporter hat als Kandidat teilgenommen und berichtet nun, was hinter den Kulissen der VOX-Show abgeht. Der Ablauf der Show ist erst einmal ganz simpel: Zwei Singles treffen bei einem Blind-Date aufeinander. Erst wird sich an der Bar beschnuppert und ein Drink genehmigt. Anschließend führt Moderator Roland Trettl die beiden an einen Restaurant-Tisch, wo dann, umgeben von vermeintlich anderen Dates, gemütlich gegessen wird. Gut zu wissen: Das Restaurant ist nicht öffentlich zugänglich. Alle Gäste, die im "First Dates"-Restaurant essen, sind Komparsen oder Teilnehmer, die zur Produktion gehören. Es gibt keine echten Gäste.

Auch interessant