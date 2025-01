Nach "Love is Blind Germany"-Kritik: Kandidat verrät, was wirklich hinter den Kulissen geschah

Bei "Love is Blind" ist das Prinzip folgendes: Männer und Frauen lernen sich in den sogenannten "Pods" kennen - allerdings ohne einander zu sehen. Nur durch Gespräche müssen sie herausfinden, ob die Person, mit der sie sich unterhalten, zu ihnen passt. Sollten sie eine Verbindung spüren und Gefühle entwickeln, kommt es zum Antrag. Erst dann dürfen sich die frisch Verlobten sehen. Anschließend geht es in den gemeinsamen Urlaub und in eine Wohnung zum Zusammenleben auf Probe. Erst danach müssen sie sich entscheiden, ob sie am Traualtar tatsächlich "Ja" sagen wollen.

Für einige Zuschauer:innen ging dabei aber einiges dann doch zu schnell: Nach nur wenigen Minuten Gespräch, verlobte sich bereits das erste Paar. Auf Social Media hagelt dafür es immer mehr Kritik. Unter einem Kommentar zu einem Instagram-Reel, bezieht Kandidat Fabio Stellung. Dort ist nämlich zu lesen: "'Love is Blind: Germany' ist typisch deutsches Dating: oberflächlich und niveaulos."