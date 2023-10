Walentina Doronina: Bestätigt! Sie wurde im "Sommerhaus der Stars" geschlagen

Kaum ein Paar sorgt im "Sommerhaus der Stars" für so viel Aufsehen wie Walentina Doronina und Can Kaplan. Das Verhalten der beiden wird im Netz heftig kritisiert und auch die anderen Teilnehmer der Sendung scheinen nicht gut auf die hübsche TV-Blondine und ihren Liebling zu sprechen zu sein. Jetzt gießt Walentina noch mehr Öl ins Feuer und bestätigt, dass sie und Can während der Show geschlagen wurden. Doch was ist passiert?