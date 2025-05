Daymian bringt Walentinas Liebeslüge ans Licht

Noch im "Sommerhaus der Stars" 2023 spielten Walentina und Can das perfekte Trash-Traumpaar – zumindest auf den ersten Blick. Hinter den Kulissen brodelte es längst. Walentina beschuldigte Can kurz darauf, handgreiflich geworden zu sein. Can hingegen sprach offen über angeblichen Betrug – mit einem anderen Promi. Und genau dieser tritt jetzt ins Rampenlicht: Daymian! In der neuen Staffel "Kampf der Realitystars" treffen sich Can und Daymian erstmals nach dem ganzen Drama – und es kommt zu dem Gespräch, auf das alle schon seit Monaten warten.