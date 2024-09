Walentina Doronina: Sie überrascht mit Mega-News auf Instagram!

Im Interview mit "Bild" äußert sich Walentina zu den Hass-Kommentaren: "Die ganzen Hater sollen kommen, weil jeder Buh-Ruf ist mehr Motivation". Unter dem Post auf dem "Fame Fighting" - Instagram Account, welcher inzwischen über 12.000 Likes generiert hat, stachelt die Blondine ihre Hater an "Pls Hate me! Das wird ein Fest!" Nun heißt es abwarten, bis Walentina eine Gegnerin in derselben Gewichtsklasse findet, damit der Kampf auf Augenhöhe stattfinden kann.