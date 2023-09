Walentina Doronina: "Sommerhaus der Stars"-Eskalation! Der Sender muss eingreifen

Auf dem "Sommerhaus der Stars" Instagram-Kanal ist ein kurzer Clip zu sehen, in dem Walentina sich mit Vanessa Nwattu anlegt. Die Stimmung kocht so hoch, dass Tim Toupet eingreifen muss und seinen Promi-Kollegen dazu rät, sich zu beruhigen. Doch darauf will niemand hören!

Unter dem Video häufen sich die wütenden Kommentare der Fans:

"Bitte gebt der keine Plattform mehr, damit sie normal arbeiten muss."

"Wenn man alleine das Gesicht, die Mimik von ihr sieht, da ist nichts Gesundes mehr zu sehen."

"Dass RTL bezüglich Walentina nicht eingegriffen hat, verstehe ich nicht. Das hat mit Unterhaltung nichts mehr zu tun."

"Diese Augen. Da spricht der Teufel aus ihr."

"Schämt euch, RTL, dass ihr mit so einer Werbung macht für eure Formate."

Einige Kommentare gehen auch so unter die Gürtellinie, dass die Verantwortlichen eingreifen müssen! "Wir akzeptieren keine Beleidigungen in den Kommentaren und wünschen uns eine respektvolle und sachliche Diskussion", heißt es auf dem Insta-Kanal der Show.

Doch davon lassen sich die wütenden Fans nicht beeindrucken. "Wenn ihr euch respektvolle Diskussionen und keine Beleidigungen wünscht, solltet ihr in Zukunft Menschen wie Walentina keine Plattform mehr geben", feuert ein User und erhält dafür zahlreiche Likes. Auweia...