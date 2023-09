Walentina Doronina: "Sommerhaus der Stars"-Knall! Sie hat alles verloren

Schon beim Fahrrad-Parcours ist Walentina so wütend, dass sie Can anschreit. "Häh? Was redest du, Mann? Wie kann man einen so demotivieren?", ruft sie wütend, als sie die "Coq au Vin"-Frage ihres Liebsten nicht beantworten kann. "Am Arsch. Asozial. Weil du allein diese Frage so machst. Wie kann man so ein Mensch sein?!", keift sie. Auweia...

Später tritt sie ihm nicht nur gegen das Fahrrad, sondern droht ihm auch mit einer schmutzigen Trennung. "Dann siehst du mich nie wieder in deinem Leben, das schwöre ich", bellt sie. "Und dann werde ich so über dich auspacken, wie du mich öffentlich darstellst. Dann wirst du sehen! Wenn du gehst, mache ich Schluss."