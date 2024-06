Walentina Doronina & Can Kaplan: Heftige Schlammschlacht nach der Trennung!

Er warf seiner Ex vor, dass sie ihn in einer TV-Show betrogen hat. "Bevor sie gefahren ist, war alles gut zwischen uns. Sie hat mir so viel auf der Arbeit geholfen. Wir haben so an der Beziehung gearbeitet. Wir haben darüber geredet, ein Haus zu kaufen, sie hat über Kinder geredet. Ich habe zu Hause gewartet. Ich habe mich auf sie gefreut", erzählte Can in seiner Instagram-Story. "Und dann habe ich erfahren, dass sie in der Show Schluss gemacht hat und mit einem anderen Typen etwas angefangen hat." Angeblich soll es sich bei dem Mann um den TV-Frischling Daymian Weiß (19) handeln. Dabei hatte sich Walentina selbst immer wieder über Fremdgänger echauffiert. Can bezeichnet seine Ex als Narzisstin, die alles daran setzen wird, ihn schlecht dastehen zu lassen. "Diese Frau ist krank", schimpft der 27-Jährige. Bei diesem Rosenkrieg ist das letzte Wort wohl noch lange nicht gesprochen...