Walentina Doronina: Offiziell! "Ich habe mich endgültig von Can getrennt"

Wie enttäuscht sie von ihrem Ex-Verlobten ist, lässt sie dann ebenfalls durchsickern. Er hat scheinbar einige Grenzen überschritten, wie sie weiter verrät: "Ohne meine Erlaubnis in meine Wohnung einbrechen und, und, und ...". Die Liste geht wohl noch weiter, so wie es Walentina hier formuliert. Was genau sich der einstige "Fame Fighting"-Teilnehmer noch zu Schulden hat kommen lassen, führt die 24-Jährige jedoch nicht weiter aus. Noch nicht ...

Walentina ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das soll wohl nun auch schon bald ihr Ex Can zu spüren bekommen, denn weiter heißt es in ihrem Trennungs-Post auf Instagram: "Ich werde dich nicht mehr schützen!" Eins ist klar, in diesem Trennungs-Drama ist das letzte Wort gewiss noch lange nicht gesprochen.

Mit welchen TV-Beefs Walentina Doronina noch für Aufsehen sorgte, erfährst du im Video: