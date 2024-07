Annemarie & Wayne Carpendale: Bittere Enttäuschung! Diese Worte tun einfach nur weh

"Ja, es ist 'nur' 'ne Show, aber man will sie dann nach sechs Stunden halt doch unbedingt gewinnen. Wir haben gekämpft und haben im 15. und letzten Spiel knapp vor 2 Uhr morgens das Ding verloren. Man geht die Spiele nochmal gedanklich durch und flucht an der ein oder anderen Stelle laut vor sich hin", schreibt Wayne auf seinem Instagram-Kanal. "Glückwunsch an Anna-Maria und Bushido. Auch wenn mich das gerade ziemlich wurmt."

Zu Waynes Überraschung sind viele Fans der Meinung, dass Wayne und seine Ehefrau vor der Kamera keine sonderlich gute Figur gemacht haben:

"Auch wenn ich es ungern sage, aber unterhaltsamer waren definitiv die anderen beiden. Warum wart ihr so extrem ruhig? So kenne ich euch gar nicht."

"Die beiden haben kaum für Unterhaltung gesorgt und den anderen komplett die Bühne überlassen."

"Familie Carpendale ist sowas von langweilig, geht gar nicht."

"Warum bist du so langweilig? Ich habe mir sooo viel mehr von dir erhofft! Bin ehrlich gesagt total geschockt, dass du Bushido total die Bühne überlässt! Du wirkst langweilig und uninteressant! Echt schade! Was war los mit dir? Hattest du keinen Bock?"

Autsch! Worte, die Wayne und Annemarie bestimmt nicht gerne hören dürften ...