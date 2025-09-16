Wegen DIESER Nacht: Franca Lehfeldt im Shitstorm!
Die frischgebackene Mutter muss sich im Netz so einiges anhören. Viel Schönes ist nicht dabei, doch jetzt reicht’s der 36-Jährigen und so wehrt sie sich gegen die Hass-Kommentare!
TV-Journalistin Franca Lehfeldt beim WoMen on Top Award Award 2025 im HATO Düsseldorf
© Imago/Panama Pictures
Anfang April 2025 ist TV-Journalistin Franca Lehfeldt Mutter geworden. Doch in der Öffentlichkeit hat die 36-Jährige keinen leichten Stand. Immer wieder wird ihr Verhalten als Mama kommentiert und „schlecht geredet“. Jetzt rechnet Franca ab und teilt auf Instagram einen Kommentar, der sie schwer getroffen hat.
Franca macht kurzen Prozess!
Die Geburt ihres ersten Kindes machte Franca Lehfeldt gemeinsam mit Ehemann Christian Lindner am 9. April öffentlich – via Instagram. Nur wenige Monate später, am 12. September, feierte die Journalistin ihren 36. Geburtstag.
Ein auf Instagram gepostetes Foto der Feierlichkeiten stieß einigen Usern bitter auf – es hagelte Kritik für angeblich unangemessenes Auftreten so kurz nach der Geburt.
Doch Franca Lehfeldt ließ das nicht unkommentiert – sie wehrte sich entschieden gegen die Anschuldigungen und setzte ein deutliches Zeichen.
So reagiert Franca auf die Hass-Kommentare
Am 13. September teilte Franca Lehfeldt ein Foto auf Instagram, das sie fröhlich umringt von Freundinnen zeigt – offensichtlich bei ihrer Geburtstagsfeier.
In der Hand: ein auffällig orangefarbenes Getränk mit Orangenscheibe – Cocktail oder nur Saft? Für eine Followerin war die Sache offenbar klar:
„Echt jetzt? Stillst du nicht mehr?“, schrieb sie unter das Bild – und löste damit eine hitzige Diskussion in den Kommentaren aus.
Die junge Mutter geriet plötzlich ins Visier kritischer Stimmen – wegen eines einzigen Drinks auf einem Foto.
So wurde sie unterstützt
Kurz danach veröffentlichte die 36-Jährige den Hasskommentar in ihrer Instagram-Story und schrieb auf das Bild folgendes: „Aus der Kategorie: Geburtstagsgrüße, die man sich besser schenken sollte. Frauen bewerten Frauen. Ist es das, was unsere Emanzipation und Selbstbestimmung stärkt?“
Mit unter den vielen negativen Kommentaren verbargen sich aber auch tolle, positive Nachrichten - den Zuspruch, den Franca gebraucht hat. Ein User schrieb: „Hä? Wen geht das was an?“. Zusätzlich äußerte sich eine andere Userin dazu: „Bekanntermaßen kann man auch mal abpumpen und ein paar Stunden mit Fläschchen überbrücken, um auch mal was trinken zu können.“
Für Franca Lehfeldt gilt: Kein Mutterschutz – so geht’s bei ihr direkt weiter!
Im April wurde es offiziell: Franca Lehfeldt und Christian Lindner, die sich 2022 ganz romantisch auf Sylt das Jawort gegeben haben, sind jetzt Eltern! „Wir sind überglücklich und fühlen große Dankbarkeit, dass wir jetzt eine Familie sind“, teilten sie voller Freude mit – dazu gab’s ein süßes Schwarz-Weiß-Foto, auf dem das kleine Baby-Händchen zu sehen ist.
Aber Mutterschutz? Fehlanzeige! Bei Franca läuft alles weiter wie gewohnt.
Recht früh kündigte Franca an, dass sie wieder zurück in das Berufsleben starten möchte. „Ab wann bist du denn im Mutterschutz? – Gar nicht“, stellte sie im Januar bei Instagram klar.