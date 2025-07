Wenig Drama, viel Spiel: Kritik an "Prominent getrennt"-Schnitt!

Im Mittelpunkt der neusten Folge von "Prominent getrennt" standen körperliche Spiele: Zunächst traten die Ex-Paare in "Geh mir auf den Sack, bitte" gegeneinander an, um sich Vorteile bei der anstehenden Nominierung zu sichern. Anschließend ging es um den Erhalt der Gewinnsumme – doch auch hier blieb die Spannung gering. Eine zweite Gruppe kommt erst in der nächsten Folge zum Zug.