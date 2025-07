Yeliz & Jannik: Kuss-Überraschung und emotionales Geständnis bei "Prominent getrennt"

Nach einem Gruppenspiel bittet Yeliz ganz charmant: "Kannst du mir einen Toast mit Käse drauf machen? Aber nur, wenn du mir einen Kuss auf die Wange gibst" – ein Moment, bei dem wohl so mancher schneller dahinschmilzt als der Käse auf dem Toast. Was als harmloser Schmatzer beginnt, endet später in einem intensiven Kuss im gemeinsamen Bett. Jannik schwärmt danach: "Es ist irgendwie so, als wären wir nie getrennt gewesen." Das Beziehungs-Comeback scheint fast perfekt – zumindest für den Moment.