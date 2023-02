Wildecker Herzbuben: Fette Abrechnung mit Florian Silbereisen

"Wir waren in den Sendungen ja nur noch in irgendeiner Verkleidung unterwegs, zum Beispiel im Tütü-Röckchen. Es war nicht gut für uns, wir waren in der Clowns-Ecke", so der Sänger.

Also trafen die Wildecker Herzbuben eine drastische Entscheidung und kehrten Florian Silbereisen den Rücken - zumal sich die TV-Auftritte finanziell ohnehin nicht gelohnt haben. "Ich weiß, dass es heute immer noch Leute gibt, die in Sendungen auftreten und kein Geld dafür bekommen", so der "Herzilein"-Star. Bittere Vorwürfe, zu denen sich Florian Silbereisen noch nicht geäußert hat...