Willie Garson: Der "Sex and the City"-Star stirbt mit 57!

Willie hinterlässt seinen Sohn Nathen. Der 20-Jährige meldet sich bereits mit einem emotionalen Statement auf Instagram zu Wort. "Ich liebe dich so sehr, Papa. Ruhe in Frieden und ich freue mich, dass du all deine Abenteuer mit mir teilen und so viel erreichen konntest. Ich bin so stolz auf dich. Ich werde dich immer lieben, aber ich denke, es ist an der Zeit, dass du dein eigenes Abenteuer begibst", schreibt er an seinen Vater. "Du wirst immer bei mir sein. Ich liebe dich mehr, als du jemals wissen wirst, und ich bin froh, dass du jetzt in Frieden sein kannst. Du warst immer die toughste und lustigste und klügste Person, die ich kenne. Ich freue mich, dass du deine Liebe mit mir geteilt hast. Ich werde es nie vergessen oder verlieren."