Wilfried Gliem: Klinik-Schock! Er muss das Laufen neu erlernen

Wilfried Gliem hat eine chronische Wunde am linken Fuß. Die wurde in den vergangenen Wochen behandelt. "Es begann mit einer kleinen Wunde zwischen Ferse und Knöchel. Mein Arzt meinte, das offene Bein müsse behandelt werden. Da kam ich zum ersten Mal ins Krankenhaus", so der 76-Jährige.

Nach drei Wochen wurde er entlassen. Doch die Wunde ließ ihm keine Ruhe. "Es bildete sich abgestorbenes Gewebe. Ich musste wieder ins Krankenhaus", so der Musiker weiter.

Insgesamt 13 Wochen und acht Operationen später geht es ihm gut. Aber: Er muss nun das Laufen neu lernen. Doch unterkriegen lässt sich der Nordhesse nicht. Im Gegenteil, er hat große Pläne. Im Januar will er nämlich wieder auf der Bühne stehen.

