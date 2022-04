Will Smith & Jada Pinkett Smith: Die Ohrfeige hat ihre Ehe endgültig zerstört

"Lass den Namen meiner Frau aus deinem verf***ten Mund!", brüllte der noch, als er sich wieder hingesetzt hatte … Ein Schock-Moment – nicht nur für Chris Rock und ein globales TV-Publikum, sondern offenbar auch für Jada Pinkett-Smith, die mit versteinerter Mine die Wahnsinnstat ihres Gatten verfolgt hatte! Sollte der sich ein Küsschen als Dankeschön erhofft haben, wurde er (zu Recht!) enttäuscht. Bemerkenswert: Selbst in den Tagen danach, als ganz Hollywood und die halbe Welt über den Vorfall diskutierte, kam von Jada: nichts! Nicht einmal auf Social Media schlug die Schauspielerin sich auf die Seite ihres Mannes, versuchte nicht, das Ganze irgendwie als "ritterliche Geste" zu beschönigen.

Erst Tage später postete sie ein paar dürre Worte, schrieb: "Jetzt ist die Zeit zu heilen, und ich bin bereit dafür." Wer oder was da heilen soll? Unklar. Vermutlich sie selbst! Denn ihr langes Schweigen lässt nur einen Schluss zu: Jada fand diesen Auftritt zum Fremdschämen … Zumal sie erst Tage zuvor betont hatte, wie egal ihr Kommentare zu ihren Haaren sind: "Es interessiert mich einen Dreck, was Leute zu meinem kahlen Kopf sagen!" Hätte ihr Mann doch nur mal zugehört … Stattdessen machte er den größten Moment seiner Karriere zu einer gigantischen Peinlichkeit und einem Riesen-Skandal, zeigte sein hässlichstes Gesicht! Was da wohl erst zu Hause los war, nachdem der Abend gelaufen war? Der Oscar, den Will für seine Rolle in "King Richard" erhielt, war wohl kein Thema mehr … Dabei steht es eh nicht gerade zum Besten um die Ehe des Promi-Paares, nach einer Paar-Therapie entschied man sich sogar für eine offene Ehe als letzten Ausweg! Klar ist jedenfalls: Die Ohrfeige dürfte Will Smith selbst am meisten wehtun – auch wenn er sich inzwischen entschuldigt hat: "Ich habe mich danebenbenommen und lag falsch", wandte er sich via Instagram an seinen Kollegen Chris Rock. Der wird ihm früher oder später wohl vergeben. Ob seine Ehefrau das auch kann, wird sich zeigen …