Willi Herren: Baby-Überraschung! Tochter Alessia ist schwanger

Für Alessia Herren und ihren Freund geht ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Doch so sehr sich beide freuen, für die 20-Jährige ist es auch ein wenig traurig. Denn ihr verstorbener Papa Willi wird den kleinen Mann nie kennenlernen. "Endlich darf ich es euch verraten. Yeahh ich bin schwanger. So spielt das Leben: Etwas Schönes geht und etwas Schönes kommt", schreibt sie bei Instagram. "Mein Herzenswunsch und der meines Partners war es, Eltern zu werden. Nun ist es so, dass ich schwanger bin. Für uns, ist es ein Zeichen meines für immer geliebten, unvergessen Vater, denn das Kind ist für den Monat April 2023 ausgerechnet, in dem Monat als mein Vater uns leider verlassen hat. Ich wünsche mir so sehr, dass das Kind ein kleiner Willi wird. Papa wir lieben DICH." Worte, die ans Herz gehen.