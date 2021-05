Willi Herren: Ist das der wahre Grund für seinen Tod?

"Das Fernsehen hat ihn umgebracht", ist sich Prinz Marcus von Anhalt gegenüber "Closer" sicher. Er selbst sorgte zwar wegen widerlicher homophober Ausfälle in "Promis unter Palmen", dem letzten Format, in dem auch Willi Herren zu sehen war, für einen Riesen-Skandal und fiel bei Publikum und Presse in Ungnade. Der Sender Sat.1 distanzierte sich ausdrücklich von ihm. Dennoch lässt das, was er über die Dreharbeiten erzählt, aufhorchen: "Wir waren eine gefühlte Ewigkeit im Quarantäne-Hotel, als wir ins Haus kamen, waren wir quasi ausgehungert und völlig aggressiv." Er selbst habe nur "zum Spaß" an der Show teilgenommen, so Marcus, aber für Willi sei sehr viel mehr im Spiel gewesen. "Er hatte Schulden. Seine Gage ist direkt an den Insolvenz-Verwalter gegangen. Willi brauchte das Geld und war deswegen in diesen ganzen Sendungen", so der 54-Jährige Adoptiv-Adelige. Die Macher der Trash-TV-Shows hätten ihn bewusst immer wieder mit seinen Süchten konfrontiert: "Egal ob 'Sommerhaus der Stars', 'Promi Big Brother' oder Sonstiges. Die geben dir alles, was du willst, und erwarten Unterhaltung." Daher werde hinter den Kulissen ständig Alkohol gereicht. Bei Drogen werde angeblich weggeschaut: "Die Unzurechnungsfähigkeit sorgt für Unterhaltung."

Dabei hatte Willi gerade so große Pläne. Erst vor einer Woche weihte er seinen neuen Food-Truck ein. Das Dach ließ er extra verstärken, um darauf mit seinen Songs auftreten zu können. Dazu kommt es leider nicht mehr …