Willi Herren: Letzte Sprachnachricht sorgt für Gänsehaut

"Am Ende zählt doch nur, ob man für einander da ist, wenn es drauf ankommt und Willi war IMMER da, wenn ich gerufen habe! Ganz ohne Wenn und Aber, er war einfach da und es war EHRLICH", so Aurelio. "Das ist es, was man heutzutage nicht mehr oft erlebt, das ist es, was ich so sehr vermisse bei den Menschen, das ist es, was ich so sehr an Willi geliebt habe. Er war immer da und es tut mir so außerordentlich leid, dass ich/wir nicht da waren, als es drauf ankam. Erwachsene Männer, die sich lieb haben, sich gernhaben und es sich auch sagen, so war Willi. Das Herz auf Zunge."

