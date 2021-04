Willi Herren: Sein letztes Geheimnis wurde gelüftet

Giulia und Katy weinen um Willi

In einem Live-Stream können Giulia und Katy ihre Tränen nicht zurückhalten. Sie erinnern sich an die gemeinsame Zeit mit Willi zurück. "Willi hat mir auch erzählt, dass er sehr, sehr viel bei 'Promis unter Palmen' gelernt hat. Sehr viel. Da haben wir letzte Woche noch lange drüber gesprochen", erzählt Giulia. Sie erinnert sich an die Zeit zurück, in der sie schon morgens zusammen mit ihm am Strand saß, Kaffee getrunken und über das Leben philosophiert hat. Doch auch witzige Momente sind ihr in Erinnerung geblieben! Abends hat Giulia Willi nämlich oft die Füße massiert, damit er besser einschlafen kann. "Und der hat geschnarcht", erzählt sie lachend. Nachts sei Willi außerdem immer aufgestanden, um nach Nutella zu suchen. Damit er das Bett nicht verlassen muss, hat Giulia ihm eine Suppenkelle voll mit Nutella unter sein Bett gestellt, damit er daran schlecken kann.

Und auch Katy hatte schöne Momente mit Willi: "Für mich war einer der schönsten Momente natürlich, als er dann für mich Partei ergriffen hat und sich so gegen Markus gestellt hat und gesagt hat: 'Markus, das geht gar nicht!'. Da gibt es eine Szene, wo er mich dann auch so umarmt. Das war wirklich ein sehr, sehr schöner Moment mit Willi", erzählt Katy unter Tränen. "Aber dann gibt es für mich noch eine schöne Szene. Die werdet ihr jetzt alle nicht mehr sehen, aber in der kommenden Folge habe ich Willi halt zum Drag geschminkt. (...) Da gab es wirklich mega schöne Gespräche und ich war ihm auch so dankbar, dass er das halt als Hetero-Mann macht. Und das waren tolle Gespräche. Das war wirklich ein mega, mega schöner Moment."

