Willi Herren: Wilde Drogen-Party vor seinem Tod? Insider packt aus

"Die Obduktion hat keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung ergeben", bestätigte die Kölner Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Immer wieder wurde über eine Überdosis berichtet. Ein Insider behauptet, dass der Entertainer nach der Eröffnung eines Reibekuchen-Trucks am Freitag eine ausufernde Drogen-Party in seiner Wohnung feierte. Angeblich waren auch einige TV-Stars zu Gast. "Er bestellte über das Wochenende hinweg eine große Menge an Drogen. Es sieht so aus, als hätte sein Herz das nicht mitgemacht", offenbart die Quelle gegenüber der "BILD"-Zeitung.