Willi Herren: Mysteriöse Nachrichten aus der Todesnacht

Wie die Ex.-Freundin von Willi Herren nun berichtet, litt sie in der Nacht von Willis Tod unter extrem starken Schmerzen. Sie erklärt gegenüber "Prominent": "Das kuriose an der Geschichte ist eigentlich auch, dass ich am Montag Abend zwischen 21.00 Uhr und 01.00 Uhr nachts solche extremen Magenschmerzen hatte und das hörte dann nachts um 01.00 auf. Wenn mir jetzt natürlich am Ende jemand sagt, dass der in dieser Zeit ums Leben gekommen ist, dann wäre meine Aussage klar: Er hat um sein Leben gerungen." Wie es scheint, hatten Jana und Willi auch nach ihrer Trennung noch ein ganz besonders Verhältnis zueinander. Doch damit nicht genug! Wie Jana weiter erklärt, macht sie sich große Vorwürfe, dass Willi alleine sterben musste...