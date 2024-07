Wilson Gonzalez Ochsenknecht: Das Baby ist da! Es ist ein ...

Wie süß! Die kleine Hand des Mädchens umfasst zart seinen Daumen. Da scheint der Schauspieler ja bereits voll in seiner Papa-Rolle aufzugehen. Auch Schwestern Cheyenne Ochsenknecht (24) gönnt ihrem Bruder sein Glück und ließ schon vor der Geburt erste Details über die Schwangerschaft und Wilson als Papa gegenüber dem "Berliner KURIER" durchsickern: "Ich freue mich sehr, dass der Willi Papa wird. Er hat wirklich lange darauf hingefiebert. Er wollte schon immer Papa werden und am liebsten von Zwillingen. Ich freue mich, dass er jetzt seine Freundin hat und die beiden ein Kind kriegen. Sie ist die Frau fürs Leben."

Da können Wilson und seine Freundin ja nun die Kennenlernzeit mit ihrer Kleinen in vollen Zügen genießen. Die Glückwünsche in den Kommentaren unter dem süßen Verkündungs-Post häufen sich ebenfalls. So schreibt nicht nur Cheyenne und Mama Natascha Ochsenknecht liebe Worte, wie "Ich lieb's einfach" und "Willkommen little Girl", sondern auch seine Ex Bonnie Strange (38) richtet ihre Glückwünsche mit "congrats" und einer Reihe begeisterter Smileys aus. Wie schön!

Wie sehr sich Cheyenne Ochsenknecht über die Jahre verändert hat, erfährst du im Video: