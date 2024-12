Wincent Weiss: Vom "Mufasa"-Synchronsprecher zum Musical-Darsteller?

Wie Weiss uns im Interview verraten hat, war er sogar besonders an der Rolle von Taka interessiert, der Wandel vom guten zum bösen Löwen reizte ihn besonders. Nachdem er nun bereits seine Stimme für schauspielerische Zwecke einsetzen konnte, erwartet uns Wincent Weiss vielleicht in naher Zukunft in Fleisch und Blut auf der Musicalbühne.

Über einen Auftritt in einem Musical hat Weiss nämlich tatsächlich schon selber nachgedacht. Allein die längere zeitliche Verpflichtung für so ein Musical-Engagement kollidierte bisher mit seinen Tour-Plänen und verhinderte so den nächsten Schritt als Schauspieler. Vielleicht wäre die Hauptrolle in Disneys "Hercules" ja passend? Das vollständige Interview seht ihr hier: