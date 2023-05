Wolfgang Porsche: Horror-Scheidung! Er bricht seiner kranken Frau das Herz

Wie das Blatt berichtet, bezieht sich Porsches Anwalt auf Paragraf 50 des Ehescheidungsgesetzes. Die Trennung wird damit begründet, dass die Ehe wegen einer "psychischen Krankheit oder einer vergleichbaren Beeinträchtigung" nicht mehr wiederhergestellt werden kann. Trennt sich der österreichische Manager also wegen einer Krankheit von seiner Ehefrau?

Seine Freunde seien "entsetzt darüber, wie sich Wolfgang innerhalb weniger Monate negativ verändert hat". Für die herzlose Scheidung scheinen sie kein Verständnis zu haben. "Claudia ist absolut klar im Geiste. Sie lebt nicht in ihrer eigenen Welt, bekommt alles mit. Sie geht in Begleitung zum Friseur, macht ihre Reha-Übungen in einem speziellen Fitnessstudio", erzählt ein Freund des Automanagers. Dennoch soll sie krank und körperlich schwach sein. Seine verbleibenden Lebensjahre will Wolfgang nun lieber mit seiner neuen Flamme verbringen...