Wolke Hegenbarth: Eine ganze Menge! Ich arbeite inzwischen fest in meiner eigenen Firma Mara Mea und entwerfe Handtaschen. Für mich als Schauspielerin ist das eine völlig neue Situation, plötzlich einer geregelten Arbeit nachzugehen. Zwischendurch mache ich auch andere Dinge, wie zum Beispiel Coachings. Mein Leben ist heute anders als früher, aber ich bin nach wie vor gut beschäftigt. Langeweile gibt es bei mir nicht.