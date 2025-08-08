Wolke Hegenbarth & Oliver: "Diese Art von Beziehung passt nicht für jedes Paar"
Nach zehn Jahren Beziehung hat die Schauspielerin heimlich geheiratet – im Interview verrät sie ihr Liebesgeheimnis!
Wolke und Oliver sind ein Herz und eine Seele.
© IMAGO / HMB-Media
Diese Nachricht überraschte alle: "Mein Freund Oliver und ich sind längst verheiratet", verriet Wolke Hegenbarth (45) beiläufig beim Sommerfest der Produktionsallianz in Berlin. Die Schauspielerin wirkt entspannt und komplett mit sich im Reinen. Kein Wunder, hat sie doch in den vergangenen Jahren ihr Leben noch einmal komplett umgekrempelt.
Closer: Sie waren längere Zeit nicht mehr im Fernsehen zu sehen. Was passiert gerade in Ihrem Leben?
Wolke Hegenbarth: Eine ganze Menge! Ich arbeite inzwischen fest in meiner eigenen Firma Mara Mea und entwerfe Handtaschen. Für mich als Schauspielerin ist das eine völlig neue Situation, plötzlich einer geregelten Arbeit nachzugehen. Zwischendurch mache ich auch andere Dinge, wie zum Beispiel Coachings. Mein Leben ist heute anders als früher, aber ich bin nach wie vor gut beschäftigt. Langeweile gibt es bei mir nicht.
Im vergangenen Jahr sagten Sie, Sie möchten sich mehr auf die Familie konzentrieren. Viele dachten daraufhin, dass Sie gar nicht mehr drehen wollen.
Ja, aber das war ein Missverständnis! Natürlich drehe ich noch. Was ich nicht mehr möchte, ist über längere Zeit hinweg getrennt von meiner Familie zu drehen. Eine Serienhauptrolle mit 100 Drehtagen in den Alpen würde ich aktuell nicht annehmen – wegen meines Sohnes und weil ich aktiv an seinem Leben teilhaben möchte.
Ihr Sohn wird im September eingeschult – sind Sie als Familie schon vorbereitet?
Ja, das wird für uns alle eine große Veränderung. Er freut sich sehr darauf und ist schon ganz aufgeregt. Wir haben auch fast alles besorgt: Schulranzen, Schultüte. Die Schultüte habe ich allerdings nicht selbst gebastelt, sondern nähen lassen. Es fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten wie Brotdose, Trinkflasche, Wecker – die besorgen die Großeltern.
Am 21. Juni feierten Sie mit Ihrem Partner Oliver zehnjähriges Liebesjubiläum. Wie haben Sie diesen Tag verbracht?
Wir waren in Athen – das war wunderschön. Vier Tage raus aus dem Familienalltag, nur wir zwei. Das hat richtig gutgetan, echte Quality Time. Zu Hause ist man doch immer wieder im Alltag gefangen – Spülmaschine ausräumen und so weiter. Ich muss da ab und zu mal raus, einfach weg vom Gewohnten.
Haben Sie vielleicht heimlich in Athen geheiratet?
Nein. Aber wir waren inzwischen tatsächlich auf dem Standesamt – wir sind also schon seit einiger Zeit verheiratet. Es ist alles geregelt. Wir haben aber kein großes Ding daraus gemacht, und mehr möchte ich dazu auch gar nicht verraten.
Lieben Sie Ihren Mann nach zehn Jahren immer noch wie am ersten Tag?
Ja! Erstaunlicherweise: Ich finde Oliver heute noch genauso großartig wie damals, als wir uns kennengelernt haben. Unsere Liebe ist mit der Zeit immer mehr gewachsen und tiefer geworden. Wir sind beide ein bisschen verrückt – aber vielleicht sind wir auch deshalb so ein gutes Match.
Was ist das Geheimnis für zehn Jahre Beziehung?
Wir sind beide sehr individuell und machen auch mal Dinge getrennt. Diese Art von Beziehung passt sicherlich nicht für jedes Paar – aber das muss sie ja auch nicht. Ich glaube, die Herausforderung auf Dauer ist es, weiterhin ähnliche Vorstellungen vom Leben zu haben. Sonst schafft man es selbst mit der größten Verliebtheit nicht über zehn Jahre.
Sie sind also nicht ausschließlich ein "Wir" als Paar?
Genau! Natürlich sind wir in vielen Situationen ein "Wir". Aber wir sind auch ganz bewusst zwei eigenständige "Ichs". Ich kenne viele Paare, die alles gemeinsam machen – arbeiten zusammen, leben zusammen – und dabei sehr glücklich sind. Für Olli und mich wäre es nichts, ständig aufeinander zu hocken. Das wäre für uns eine echte Belastungsprobe.
Streiten Sie auch mal?
Wir streiten so gut wie nie, weil wir beide Harmonie lieben. Ich glaube, es ist auch eine bewusste Entscheidung, nicht immer alles zu sagen, was man denkt. Kommunikationsdisziplin hilft enorm. Und Oliver kann das noch besser als ich. Nicht immer alles rauszuhauen, was man gerade fühlt, macht das Leben als Paar definitiv leichter.
