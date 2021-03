Cliff Simon: Tragischer Unfall - Der "Stargate"-Schauspieler ist tot

Cliff hatte einen Kiteboarding-Unfall

"Mit unvorstellbarem Herzschmerz teile ich euch mit, dass mein geliebter Ehemann Cliff Simon am Dienstag, den 9. März, um 12:30 Uhr verstorben ist", erklärt Colette. "Er hat sich am Strand von Topanga in Kalifornien aufgehalten und verstarb nach einem tragischen Kiteboarding-Unfall."

Cliff war seinen Fans vor allen Dingen als außerirdischer Bösewicht Ba'al bekannt. Er stand für "Stargate – Kommando SG-1" und "Stargate: Continuum" vor der Kamera. Doch er war auch in Shows wie "Navy CIS: L.A." und "Nash Bridges" zu sehen. Seine Ehefrau Colette betont allerdings, dass noch viel mehr hinter ihrem Liebsten steckte. "Er war ein wahres Original, ein Abenteurer, ein Segler, ein Schwimmer, ein Schauspieler und ein Autor", erklärt sie. "Dort wo er war, klafft jetzt ein großes Loch."