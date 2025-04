Yasin Mohamed: Alles anders nach Taufe - "Sex spielt keine bedeutende Rolle mehr"

Yasin macht deutlich: Der Glaube habe sein Leben verändert – von innen heraus. Dieses neu gefundene Wissen gibt er auch nun an seine Community weiter: "Es verändert alles von Grund auf. Von hier drinnen", sagt er überzeugt in seiner Story. Dabei will er niemanden bekehren. "Ich sag nicht ‚mach, mach, mach‘, aber man sollte sich ein bisschen damit befassen."

Trotz allem ist er sich bewusst: Auch mit Taufe und Bibel unterm Kopfkissen ist man nicht plötzlich perfekt. Auch Yasin hat Respekt vor Rückfällen und macht klar: "Es ist nicht so, dass man von heute auf morgen mit einer Taufe, einmal ins Wasser, dass da alles geheilt ist." Es wird nicht immer einfach sein, doch Yasin möchte diesen Weg gehen. Für ihn ist klar: Yasin 2.0 ist nicht mehr der Party-Typ und Frauenheld von früher. Kein Platz mehr für Oberflächlichkeit, keine Lust mehr auf alten Ballast – sondern echte Veränderung, die von Herzen kommt. An Reality-TV-Shows möchte er jedoch auch in der Zukunft noch teilnehmen.