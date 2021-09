Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc: Jetzt packt Natascha Ochsenknecht aus!

Anfangs war noch alles so harmonisch bei Yeliz Koc und Familie Ochsenknecht. Mama Natascha verkuppelte sie mit Sohn Jimi Blue, schwärmte in den höchsten Tönen von ihrer Schwiegertochter in spe. "Ich finde, sie ist ein tolles Mädel. Sie ist ein liebes, tolles Mädel und sehr lustig und herzlich willkommen. Ich finde sie super", flötete die 57-Jährige. Doch das ist längst Geschichte...