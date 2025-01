Yelic Koc: Freund Jannik spricht über Schmuggel-Aktion – "Denkt an Sendezeit"

Im Dschungelcamp wird nicht nur gekämpft, sondern auch getrickst – und das bereits an Tag fünf. Die Regeln scheinen für einige Promis eher zweitrangig zu sein: Über 40 Verstöße wurden bereits gezählt. Nun kommt heraus, dass Yeliz Koc (31) eine Vape ins Camp geschmuggelt hat.

Ihr Freund Jannik Kontalis schilderte in "Die Stunde danach", was er von der Aktion hält. "Ich dachte mir nur: Das Ding explodiert, wir sind am Arsch, das war's!", erinnert er sich an den Moment, als Yeliz den Fluss durchqueren musste. Besonders heikel: Die E-Zigarette hatte sie unter ihrer Slipeinlage versteckt. Doch ging es ihr dabei nur um Nikotin? Offenbar nicht. "Wer da nicht an Sendezeit denkt, ist nicht im Fernsehen aktiv", gibt Jannik zu. "Ohne das wäre es auch langweilig!"