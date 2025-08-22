So war es wirklich

Yeliz Koc bezieht Stellung zu den Gerüchten – und attackiert den Nächsten

Angeblich sollen Yeliz Koc und Jannik Kontalis ein abgekartetes Spiel spielen. Jetzt bezieht Yeliz Stellung.

Yeliz Koc wird interviewt. - Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Yeliz Koc hat genug von falschen Behauptungen.

VonInTouch Redaktion
Was stimmt, was stimmt nicht? Nachdem Yeliz Koc' (31) Ex, Jannik Kontalis (29), innig mit Bill Kaulitz (35) auf einem Event gesichtet wurde, überschlagen sich die Gerüchte. Läuft da wirklich etwas zwischen Jannik und Bill? Oder nutzt Jannik ihn doch nur für PR-Zwecke aus?

Jannik Kontalis und Yeliz Koc lächeln bei einer Veranstaltung in die Kamera.
Nach Enthüllungen
Yeliz Koc vs. Jannik Kontalis: Jetzt wird es richtig hässlich!

Vor wenigen Tagen schaltete sich Janniks Ex Yeliz ein und behauptete, dass Jannik tatsächlich auf Männer stehe und das eben auch der Grund für ihre (zweite) Trennung gewesen sei. Jannik bezeichnete Yeliz' Enthüllung daraufhin als "unwahr" und warf ihr sogar "Rufmord" vor. Klingt so, als seien Yeliz und Jannik aktuell gar nicht gut aufeinander zu sprechen ... oder?

Yeliz und Jannik sollen sich heimlich getroffen haben

Kurz danach verbreitete sich auf TikTok das Gerücht, Jannik und Yeliz hätten sich abgesprochen und wollen aus der ganzen Sache ein "PR-Move" machen. Der Grund: Angeblich wurden sie gesehen, wie sie gemeinsam Essen waren. Dabei bezieht sich der TikTok-Account "Matteogehtimmer" auf Screenshots, die ihm angeblich zugespielt worden sind.

Alles Fake-News? Jetzt reagiert Yeliz auf die Gerüchte und bezieht Stellung!

Yeliz attackiert den Nächsten

Yeliz teilt in ihrer Instagram-Story einen Beitrag von "Matteogehtimmer", indem dieser erklärt, er habe mit Yeliz persönlich gesprochen: "Sie hat mir bestätigt, dass die Gerüchte nicht stimmen und mir auch Beweise vorgelegt. Für mich ist damit alles gesagt." Weiter ruft er seine Follower:innen dazu auf, nicht länger über dieses Thema zu diskutieren oder zu spekulieren.

Doch für Yeliz ist das Ganze offenbar noch nicht abgeschlossen. Sie schreibt dazu: "Morgen werde ich mich um die Person kümmern, die überhaupt erst damit angefangen hat!" Was das wohl zu bedeuten hat und um wen es sich dabei handelt?

